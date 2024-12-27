Шесть нулей: как накопить миллион при средней зарплате

Обращайте внимание на выгодные банковские предложения.

Со средней зарплатой накопить один миллион рублей можно за два года. Об этом изданию Газета.ру сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам специалиста, есть несколько простых действий, которые помогут сэкономить или отложить деньги.

«Как правило, до 15% от совокупных расходов уходят на спонтанные покупки и какие-то дополнительные траты, без которых легко можно обойтись. Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход», — советует эксперт.

Еще финансист рекомендует присмотреться к поощрительным программам по платежным картам различных банков. Важно найти реальный кэшбек, а не возврат баллов и бонусов. Кроме дебетовых карт, есть еще и кредитные, которые тоже бывают с кэшбеком от покупок.

Валишвили напоминает, что существуют краткосрочные вклады и накопительные счета. За хранение денежных средств на них клиентам выплачивается процент. Средняя ставка для вклада составляет около 22%, а для накопительного счета — 12%.

Кроме того, многие люди хранят вещи и бытовую технику, которая находится в хорошем состоянии, но хозяевами практически не используется. Эксперт советует проверить ваш дом на наличие подобных предметов. Если таковые найдутся, то их можно продать через интернет.

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