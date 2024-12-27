Шесть нулей: как накопить миллион при средней зарплате

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 53 0

Финансист Валишвили: при средней зарплате миллион можно скопить за два года

Как накопить миллион

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Обращайте внимание на выгодные банковские предложения.

Со средней зарплатой накопить один миллион рублей можно за два года. Об этом изданию Газета.ру сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам специалиста, есть несколько простых действий, которые помогут сэкономить или отложить деньги.

«Как правило, до 15% от совокупных расходов уходят на спонтанные покупки и какие-то дополнительные траты, без которых легко можно обойтись. Эти дополнительно высвободившиеся средства можно инвестировать и получать дополнительный доход», — советует эксперт.

Еще финансист рекомендует присмотреться к поощрительным программам по платежным картам различных банков. Важно найти реальный кэшбек, а не возврат баллов и бонусов. Кроме дебетовых карт, есть еще и кредитные, которые тоже бывают с кэшбеком от покупок.

Валишвили напоминает, что существуют краткосрочные вклады и накопительные счета. За хранение денежных средств на них клиентам выплачивается процент. Средняя ставка для вклада составляет около 22%, а для накопительного счета — 12%.

Кроме того, многие люди хранят вещи и бытовую технику, которая находится в хорошем состоянии, но хозяевами практически не используется. Эксперт советует проверить ваш дом на наличие подобных предметов. Если таковые найдутся, то их можно продать через интернет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как абстрагироваться от денежных хлопот перед Новым годом.

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