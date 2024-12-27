Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Киры

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У девочки онкологическое заболевание. Требуется трансплантация стволовых клеток.

Фото, видео: 5-tv.ru

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю трехлетней Киры.

Девочка страдает от онкологического заболевания и нуждается в трансплантации стволовых клеток. Операция стоит один миллион 900 тысяч рублей. Таких средств у семьи нет.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили три миллиона 892 тысячи 340 рублей. Спасибо вам большое!

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