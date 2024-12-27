«Никаких перспектив»: президент Германии распустил парламент

В Бундестаге готовятся к досрочным выборам.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент. Об этом он объявил в ходе выступления в президентском дворце Бельвю в Берлине.

Решение о роспуске Бундестага 20-го созыва Штайнмайер анонсировал еще 20 декабря. Тогда он отметил, что провел переговоры с лидерами всех представленных в парламенте партий и убедился в «отсутствии перспектив».

И вот результат. Нижняя палата парламента страны распущена — готовят почву для проведения досрочных парламентских выборов. Их запланировали на 23 февраля. По результатам голосования в стране появятся новые коалиция и канцлер.

«В сложные времена, как сейчас, для обеспечения стабильности требуется дееспособное правительство и надежное большинство в парламенте», — заявил Штайнмайер.

Недоверие правительству Шольца и роспуск Бундестага связаны недовольством, в первую очередь с их экономической политикой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что парламент Германии выразил вотум недоверия канцлеру страны.