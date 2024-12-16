Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Это означает, что в стране пройдут досрочные парламентские выборы.

Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Бундестаг выразил недоверие канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что означает необходимость проведения досрочных парламентских выборов.

Так, в ходе внеочередного заседания депутаты бундестага выразили вотум недоверия правительству. За роспуск парламента и проведение новых выборов проголосовали 394 депутата, 207 поддержали кабинет министров под руководством Шольца, а 116 воздержались. Чтобы выразить недоверие правительству, необходимо было набрать как минимум 367 голосов.

В начале ноября в Германии произошел раскол в правительственной коалиции. Кризис начался после того, как министр финансов Кристиан Линднер, представляющий Свободную демократическую партию (СвДП), покинул кабинет по требованию канцлера Олафа Шольца.

Причиной ухода Линднера стало его нежелание одобрить одновременно увеличение расходов на поддержку Украины и инвестиции в будущее Германии.

 

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