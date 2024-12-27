«Матриархат в Доме моды»: кто унаследовал имущество Вячеслава Зайцева

Привести дело модельера к новым высотам стараются его невестка, внучки и вдова.

Дом моды, особняк в Подмосковье и квартиру в Париже, принадлежавшие Вячеславу Зайцеву, унаследовали внуки и вдова его сына. Екатерина Ромашкина, невестка модельера, исполняет обязанности директора «Дом моды Slava Zaitsev», рассказали KP.RU.

Известный художник умер в прошлом году. В его собственности находился трехэтажный особняк в Щелковском районе Подмосковья, квартира в Париже и «Дом моды Slava Zaitsev». Вся недвижимость перешла во владение его единственного сына Егора.

«Дом моды Slava Zaitsev» — это десятиэтажное здание в центре Москвы. Оно было спроектировано индивидуально для Вячеслава Зайцева 42 года назад. Десять лет пребывало в собственности государства, пока мэр Москвы Юрий Лужков в 1990-х не подарил его модельеру.

Егор Зайцев руководил Домом моды еще в те годы, когда его отец был жив. Вячеславу не были интересны финансовые вопросы, к тому же — он тяжело болел. Наследник стремился привнести новое в семейный бизнес, адаптировать его к современным реалиям. К сожалению, он не смог воплотить свои мечты.

В июне этого года Егор скончался от рака. Имущество, которое перешло ему от отца, теперь унаследовали дочери — Маруся и Анастасия Зайцевы, жена — Екатерина Ромашкина и мать — Марина Владимировна.

У модельера также был сын вне брака — Антон Зубков. Примечательно, но даже сам Егор некоторое время не знал о нем. Они познакомились, когда Антон уже был взрослым, и это знакомство привело к его дальнейшему трудоустройству в Доме моды.

Когда Зайцев-младший умер, все были уверены, что основная часть наследства уйдет к его вдове. Екатерина Ромашкина действительно управляет Домом моды. Женщина рассказала, что решение поручить ей руководящую должность было принято на семейном совете. Ее дочь, Маруся — дизайнер одежды — также принимает активное участие в работе.

Младшая дочь Егора Зайцева также планирует связать жизнь с миром моды. Она поступила в колледж при Московском текстильном университете им. Косыгина, который когда-то закончили Вячеслав и Егор Зайцевы.

«Продолжит она семейное дело или нет, покажет время. Мне бы, конечно, хотелось», — рассказала Екатерина журналистам.

Екатерина отметила, что в семье Зайцевых никогда не было и не будет скандалов из-за наследства. Мать Егора, его дети и вдова совместными усилиями ведут Дом моды к процветанию. В нем ведется продуктивная работа, проходят выставки и показы.



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