На могиле Вячеслава Зайцева тайно установили памятник

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 16 0

На могиле Вячеслава Зайцева установили памятник

На могиле Вячеслава Зайцева тайно установили памятник

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Монумент изготовлен из белого мрамора.

Модельеру Вячеславу Зайцеву тайно установили памятник из белого мрамора. Об этом невестка кутюрье, экс-модель Екатерина Ромашкина рассказала в программе на одном из федеральных телеканалов.

Невестка дизайнера никого не пригласила на открытие монумента на могиле Зайцева. Она посчитала, что такое мероприятие не приемлет лишних глаз.

«Мне кажется, сейчас это не очень уместно. Это что-то такое больше семейное и сакральное», — сказала Ромашкина.

Екатерина также отметила, что умершему сыну дизайнера, Егору, то есть ее мужу, вскоре поставят идентичный памятник. Она выразила надежду на то, что в этом месте родственники обретут упокоение.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля 2023 года. В последние годы жизни модельер страдал от болезни Паркинсона. Его сын Егор, который на тот момент был еще жив, вместе со своей супругой приняли решение похоронить его на Жегаловском кладбище в Подмосковье. Это вызвало волну негодования у общества и друзей модельера. Они считали, что Зайцев достоин места «престижнее». Но родственники все равно поступили так, как посчитали нужным.

Егор Зайцев скончался буквально след за отцом. Он ушел из жизни 19 июня после продолжительной борьбы с онкологией.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шоуа набросился с критикой на Легостаева после выступления.

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