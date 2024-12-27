Путин учредил научно-экспертный совет Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин учредил научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью деятельности совета станет повышение эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза и его рабочих органов. Председателем совета назначен секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон о запрете покупки на маткапитал непригодного жилья. Новые правила исключат махинации с субсидией и покупку ветхого жилья для последующей перепродажи с целью обналичивания сертификата.

Теперь перед сделкой будет проводиться оценка недвижимости. Приобрести квартиру без ее оценки будет нельзя.