Путин учредил научно-экспертный совет Совбеза РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 22 0

Председателем стал секретарь СБ Сергей Шойгу.

Путин учредил научно-экспертный совет Совбеза РФ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Президент России Владимир Путин учредил научно-экспертный совет Совета безопасности РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Целью деятельности совета станет повышение эффективности научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности Совбеза и его рабочих органов. Председателем совета назначен секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин подписал закон о запрете покупки на маткапитал непригодного жилья. Новые правила исключат махинации с субсидией и покупку ветхого жилья для последующей перепродажи с целью обналичивания сертификата.

Теперь перед сделкой будет проводиться оценка недвижимости. Приобрести квартиру без ее оценки будет нельзя.

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