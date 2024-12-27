Путин подписал закон о запрете покупки на маткапитал непригодного жилья
Новые правила исключат махинации с субсидией.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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За маткапитал теперь можно будет купить только качественное жилье! Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Новые правила исключат махинации с субсидией и покупку ветхого жилья для последующей перепродажи с целью обналичивания сертификата. Приобрести квартиру без ее оценки будет нельзя.
Добавим, с 1 февраля маткапитал вырастет на 7,3% составит около 676 тысяч рублей за первого ребенка. И почти 894 тысячи за второго — при условии, что семья не получала деньги за первенца.
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