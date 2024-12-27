Умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Бизнесмен более 40 лет руководил компанией и вывел ее в число крупнейших мировых автопроизводителей.

Умер бывший глава автоконцерна Suzuki Осаму Судзуки

Фото: Из открытых источников

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Бывший глава японской автомобильной компании Suzuki Осаму Судзуки скончался в возрасте 94 лет. Трагическую новость сообщила пресс-служба концерна.

Уточняется, что бизнесмен ушел из жизни 25 декабря. Причиной смерти стала лимфома.

Известно, что Осаму Судзуки возглавлял компанию более 40 лет, в течение которых она стала одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Именно в период руководства покойного бизнесмена Suzuki вышла на международный рынок.

Сам Судзуки пришел в компанию в 1958 году после женитьбы на дочери одного из основателей Suzuki. Так как в семье Судзуки не было наследника мужского пола, Осаму взял фамилию супруги, а 1978 году возглавил компанию.

У руля Suzuki Motor Corporation Судзуки находился до 2021 года, когда было объявлено о его уходе на пенсию и передаче руководства бизнесом его сыну Тосихиро Судзуки.

В апреле в Москве скончался 55-летний генеральный директор компании Yamaha Music и член попечительского совета московской консерватории Аоки Дзюн. Его тело обнаружили в съемной квартире на Кутузовском проспекте. До этого бизнесмен несколько дней не выходил на связь, чем вызвал беспокойство знакомых. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в покушении на президента корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидаку заподозрили его 33-летнюю дочь.

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