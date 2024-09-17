В покушении на президента Yamaha Motor заподозрили его 33-летнюю дочь

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Asahi: глава Yamaha Motor Хидака ранен ножом, полиция задержала его дочь

В покушении на президента Yamaha Motor заподозрили его 33-летнюю дочь

Фото: www.globallookpress.com / © Simon Katzer

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Бизнесмена обнаружили в его квартире с ножевым ранением.

В покушении на президента корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидаку заподозрили его 33-летнюю дочь, она задержана. Об этом сообщает Asahi.

По данным газеты, в ночь на 16 сентября дочь бизнесмена позвонила в полицию и сообщила, что ее избил отец. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире главу Yamaha Motor с 15-сантиметровым ножевым ранением руки. По словам мужчины, на него напали, когда он спал.

Также сообщается, что подозреваемая уже звонила в полицию накануне происшествия. Следователи считают, что у отца и дочери, проживающих в одной квартире, возникли разногласия.

В этот же день очередное покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Политик и бизнесмен подвергся атаке на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего тот скрылся.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут — сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Мужчина не раз обращался к действующему главе государства Джо Байдену с призывами направить все оружие США на Россию, а также отправить всех военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поехать сражаться за Украину в качестве гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в Трампа подозреваемый оказался связан с ВСУ.

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