В покушении на президента Yamaha Motor заподозрили его 33-летнюю дочь

Бизнесмена обнаружили в его квартире с ножевым ранением.

В покушении на президента корпорации Yamaha Motor Есихиро Хидаку заподозрили его 33-летнюю дочь, она задержана. Об этом сообщает Asahi.

По данным газеты, в ночь на 16 сентября дочь бизнесмена позвонила в полицию и сообщила, что ее избил отец. Прибывшие полицейские обнаружили в квартире главу Yamaha Motor с 15-сантиметровым ножевым ранением руки. По словам мужчины, на него напали, когда он спал.

Также сообщается, что подозреваемая уже звонила в полицию накануне происшествия. Следователи считают, что у отца и дочери, проживающих в одной квартире, возникли разногласия.

В этот же день очередное покушение было совершено на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Политик и бизнесмен подвергся атаке на поле для гольфа в нескольких километрах от своего поместья в штате Флорида. Нападение пресек агент Секретной службы США, заметивший оружие в руках неизвестного. Он несколько раз выстрелил в мужчину, после чего тот скрылся.

Подозреваемый вскоре был задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут — сторонник Демократической партии США, активно поддерживающий Украину. Мужчина не раз обращался к действующему главе государства Джо Байдену с призывами направить все оружие США на Россию, а также отправить всех военных в оплачиваемый отпуск, чтобы они могли поехать сражаться за Украину в качестве гражданских лиц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что стрелявший в Трампа подозреваемый оказался связан с ВСУ.