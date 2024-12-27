Путин учредил президентскую стипендию в размере 30 тысяч рублей

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

Премию могут получить не более трех тысяч студентов.

Путин учредил президентскую стипендию в размере 30 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Размер президентской премии составит 30 тысяч рублей. Соответствующий указ был опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Учредить начиная с 1 сентября 2025 года стипендию президента Российской Федерации для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по образовательным программам высшего образования», — говорится в документе.

Известно, что данная ежемесячная стипендия назначается сроком на один год для тех, кто обучается на очной форме в вузах РФ по специальностям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития страны.

Отмечается, что премию могут получить не более трех тысяч студентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принял участие в акции «Елка желаний». Заместитель председателя Правительства исполнит новогодние желания трех ребят.

Патрушев снял с елки три письма. К примеру, 11-летняя девочка Эвелина рассказала, что мечтает посетить московскую шоколадную фабрику. Патрушев заявил, что для нее проведут экскурсию и устроят мастер-классы, чтобы она сделала свое любимое лакомство.

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Путин учредил президентскую стипендию в размере 30 тысяч рублей

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