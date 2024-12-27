«Все получится»: Дмитрий Патрушев принял участие в акции «Елка желаний»

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Вице-премьер РФ Патрушев принял участие в акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Заместитель председателя Правительства исполнит новогодние желания трех ребят.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», в рамках которой исполняются мечты детей со всех регионов страны.

Патрушев снял с елки три письма. К примеру, 11-летняя девочка Эвелина рассказала, что мечтает посетить московскую шоколадную фабрику. Патрушев заявил, что для нее проведут экскурсию и устроят мастер-классы, чтобы она сделала свое любимое лакомство.

«Эвелина, думаю, у нас все получится. Обязательно тебя отправим», — сказал он.

Десятилетний мальчик Арсений в качестве новогоднего подарка попросил набор для рыбалки. По словам министра, он отправит два набора: для зимнего и летнего проведения такого вида отдыха.

Трехлетний Николай признался, что мечтает о железной дороге. Патрушев отметил, что это выполнимая задача, и Николай сможет получить свой подарок.

«Елка желаний» — благотворительная акция, которая проводится накануне Нового года в России. На елке висит множество бумажных шариков, на которых написаны мечты детей, живущих на новых территориях России, а также в приграничье — в Курской и Белгородской областях, в частности, дети участников СВО.

В акции принимают участие министры, депутаты, сенаторы, общественники и деятели культуры. Причем присоединиться к ним может любой желающий — достаточно зайти на сайт проекта «Елкажеланий.рф» и выбрать, какую мечту хотели бы исполнить.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что вице-премьер России Татьяна Голикова приняла участие в новогодней акции «Елка желаний».

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