Два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в Дагестане

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Предварительная причина хлопка — утечка газа.

Хлопок газа произошел в Дагестане, есть пострадавшие

Фото: 5-tv.ru

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В результате взрыва газовоздушной смеси в селе Новострой, что в Новолакском районе Дагестана, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

«Пострадало два человека. Они доставлены в ожоговый цент РКБ имени Вишневского города Махачкала», — говорится в сообщении ведомства.

По предварительной версии, ЧП произошло в результате утечки газа, дом был газифицирован.

В устранении последствий задействовали 16 спасателей, пять единиц техники, включая четыре человека и одну единицу техники от МЧС России.

К слову, несколько дней назад произошел взрыв бытового газа в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. В результате погиб один человек и еще девять пострадали. При этом оперативные службы сообщали, что в момент взрыва в торговом центре не было посетителей. Пострадали сотрудники и прохожие. Чуть позже появилось видео с моментом взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой срок дали жителю Ступино, подорвавшему дом.

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