Шесть жизней и 630 млн рублей: жителю Ступино дали пожизненное за взрыв газа

Двадцать человек получили травмы разной степени тяжести.

Алексей Зарубин, оказавшийся в центре громкого дела после взрыва квартиры в Ступино в апреле 2022 года, ожидает пожизненного заключения. Специальные органы обвиняют его в преднамеренном использовании бытового газа для подрыва жилища после конфликта с супругой.

В результате трагедии шесть человек, включая его жену и двоих детей, погибли, а около 20 жильцов получили травмы. Сам Зарубин настаивает на своей невиновности, несмотря на масштабный ущерб, составивший 630 миллионов рублей.

Во время судебных слушаний, прошедших 29 ноября, а также в ходе предварительных допросов подсудимый утверждал, что не имеет никакого отношения к произошедшему. Он пытался выдвинуть другие версии, предполагая, что причиной взрыва могло стать неправильное функционирование газовой плиты с поврежденной конфоркой или же использование инсектицидов перед произошедшим, что могло заблокировать кухонную вентиляцию одеялом.

Зарубин признался, что оставил эту самодельную преграду на месте после катастрофы по недоразумению и искренне сожалеет об этом. Кроме того, он отверг обвинения в ссоре с женой.

«Мы ругались из-за ее увлечения наркотиками, и я настаивал на том, что ей следует отказаться от них ради наших детей», — пояснил он.

Защита пыталась убедить следствие в отсутствии вины своего клиента, утверждая, что он не должен покрывать убытки, и в материалах дела не указано, что взорванная газовая плита принадлежала именно Зарубину. Сестра погибшей также сомневалась в его причастности к инциденту.

Пожизненный срок, который был назначен обвиняемому, свидетельствует о том, что судом полностью принято во внимание мнение обвинения, и представленные улики оказались достаточными для вынесения решения. При этом, учитывая отсутствие любых сомнений в его виновности, смягчающих обстоятельств и пересмотра дела Зарубина не предвидеться.

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