Момент взрыва в ТЦ «Алания Молл» попал на камеры видеонаблюдения

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 117 0

Один человек погиб при инциденте во Владикавказе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Появились кадры с моментом взрыва в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе. Они оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Камера видеонаблюдения, находящаяся в одном из магазинов в ТЦ, запечатлела это. В неожиданный момент произошел взрыв, после чего стали распространяться клубы пыли и дыма.

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел утром 25 декабря. В результате погиб один человек и еще девять  пострадали. При этом оперативные службы сообщали, что в момент взрыва в торговом центре не было посетителей. Пострадали сотрудники и прохожие.

Согласно кадрам с места, которые публикую очевидцы в сети, столб дыма поднимается над зданием. На верхних этажах здания распространяется огонь.

Глава республики Сергей Меняйло в соцсетях заявил, что все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают правоохранители и спасательные службы.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв бытового газа стал причиной пожара в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе. В результате произошедшего погибла женщина.

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