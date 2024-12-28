Классика, лапы, хвост: собака из Красноярска оказалась поклонницей Чайковского
Собака 2,5 часа слушала произведения Чайковского на концерте
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
За все время овчарка ни разу не подала голос.
Среди поклонников Петра Чайковского оказались не только люди, но и животные. На концерте в филармонии Красноярска собака 2,5 часа слушала произведения великого композитора.
За все время овчарка ни разу не подала голос. Позже выяснилось, что четвероногий зритель — это собака-поводырь, а в филармонию она пришла вместе с незрячим хозяином.
Ранее 5-tv.ru рассказал историю преданной собаки Белки. Ее окрестили «башкирской Хатико». Собака несколько дней ждала хозяина на месте его гибели в надежде, что он вернется, но чуду случиться было не суждено.
85%
1.30 105.95
2.65
Нашли ошибку?