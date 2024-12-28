Классика, лапы, хвост: собака из Красноярска оказалась поклонницей Чайковского

Эфирная новость 34 0

Собака 2,5 часа слушала произведения Чайковского на концерте

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За все время овчарка ни разу не подала голос.

Среди поклонников Петра Чайковского оказались не только люди, но и животные. На концерте в филармонии Красноярска собака 2,5 часа слушала произведения великого композитора.

За все время овчарка ни разу не подала голос. Позже выяснилось, что четвероногий зритель — это собака-поводырь, а в филармонию она пришла вместе с незрячим хозяином.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю преданной собаки Белки. Ее окрестили «башкирской Хатико». Собака несколько дней ждала хозяина на месте его гибели в надежде, что он вернется, но чуду случиться было не суждено.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Главный подозреваемый: отец детей, найденных мертвыми под Тверью, пытался покончить с собой
11:48
Врачей освободят от уголовной ответственности за небезопасные услуги
11:36
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж
11:29
Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий
11:20
Участник программы «Время героев» Шляпников стал замглавы Калужской области
11:08
Классика, лапы, хвост: собака из Красноярска оказалась поклонницей Чайковского

Сейчас читают

Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год