Классика, лапы, хвост: собака из Красноярска оказалась поклонницей Чайковского

За все время овчарка ни разу не подала голос.

Среди поклонников Петра Чайковского оказались не только люди, но и животные. На концерте в филармонии Красноярска собака 2,5 часа слушала произведения великого композитора.

За все время овчарка ни разу не подала голос. Позже выяснилось, что четвероногий зритель — это собака-поводырь, а в филармонию она пришла вместе с незрячим хозяином.

Ранее 5-tv.ru рассказал историю преданной собаки Белки. Ее окрестили «башкирской Хатико». Собака несколько дней ждала хозяина на месте его гибели в надежде, что он вернется, но чуду случиться было не суждено.