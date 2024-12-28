Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 35 0

Нижняя планка за такое деяние составит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России ужесточится наказание за вооруженный мятеж. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Теперь за такое преступление могут приговаривать к пожизненному заключению. Например, при смерти человека во время мятежа. Нижняя планка за такое деяние при этом составит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Также подписанный Путиным закон исключает право на условно-досрочное (УДО) освобождение для тех, кто был пожизненно осужден за терроризм или вооруженный мятеж.

Кроме того, глава государства подписал закон, согласно которому уголовная ответственность за преступления против военной службы распространяется на добровольцев. К таким преступлениям отнесли: неисполнение приказа, сопротивление начальству, дезертирство, а также уничтожение военного имущества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин распространил выплаты получившим инвалидность в зоне СВО на волонтеров.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
100.53
1.30 105.95
2.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
Главный подозреваемый: отец детей, найденных мертвыми под Тверью, пытался покончить с собой
11:48
Врачей освободят от уголовной ответственности за небезопасные услуги
11:36
Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж
11:29
Город Ростов в Ярославской области будет переименован в Ростов Великий
11:20
Участник программы «Время героев» Шляпников стал замглавы Калужской области
11:08
Классика, лапы, хвост: собака из Красноярска оказалась поклонницей Чайковского

Сейчас читают

Над Ростовской областью отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 декабря, для всех знаков зодиака
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год