Освобождены тысячи квадратных километров, в плену — тысячи боевиков.

Год 2024-й стал годом российских побед в зоне СВО. Сотни раз поднимался триколор, отмечая освобождение населенного пункта или крупного узла обороны ВСУ.

Основные боевые действия сконцентрированы к западу от Донецка. Крупнейший город Донбасса встречал 2024 год так же, как и предыдущие десять лет — под вражескими обстрелами. Линия фронта проходила по городской черте, уже за кольцевой автодорогой стояли ВСУ и били из пушек прямой наводкой. Точно такие же пристрелянные за время АТО позиции были оборудованы в Марьинке и Красногоровке. Но все изменилось. За этот год. ВСУ отогнали на 40 -50 километров от столицы Донбасса.

Начали с ближайших и потому самых опасных и самых укрепленных украинских позиций — в Авдеевке. Вообще, в Киеве считали, что это город-крепость и вырытые с 2014 года там фортификации неприступны. Однако дерзкий прорыв наших штурмовиков по заброшенной трубе застал врага врасплох.

Украинские формирования дрогнули. Чтобы остановить бегство по полям, здесь, под Авдеевкой, командование ВСУ кинуло в бой самые ценные резервы — американские танки Abrams. Здесь они и остались, а к 9 мая как трофеи украсили российские города. После обстрела Белгорода и попытки прорыва госграницы новая группировка войск «Север» на 10-15 километров эту госграницу отодвинула вглубь Харьковской области. Так появился, фактически, новый фронт.

Но главные бои все же шли в Донбассе. Очеретино, Украинск, Новогродовка, Селидово, Новопокровка — нигде ВСУ не удавалось зацепиться и организовать крепкую оборону. Чтобы отвлечь наши войска, в августе Киев бросил отборные свои части в «курскую авантюру», но эффект оказался обратным. В их оборонах появились откровенные дыры. Торецк, Часов Яр — бои идут внутри этих городов.

Вместо атак в лоб, у нас теперь глубокие обхваты с флангов. Вместо рейдов бронеколоннами, действия малых пехотных групп. Новой тактикой был взят Угледар. С 2022 года его гарнизон оборонялся, пользуясь выгодным положением на холмах. Но их обошли с флангов — и все!

Сейчас штурмовики трех группировок войск сфокусированы на участке Курахово — Покровск. Этим завершится освобождение юга Донбасса. И встанет логично вопрос: куда дальше, в Запорожье или до Днепра? Подробнее рассказывает корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Покровское направление. Наши войска методично освобождают метр за метром. За нашими уже село Новый Труд. Большой «опорник» со множеством выходов, сложился в одно мгновение. Всю дорогу идут лесополосами. До Покровска осталось меньше двух километров.

«Сразу ребята рассредоточиваются и начинают работать, брать в кольцо. Тройка работает: двое начинают по краям заходить, один на себя огонь на подавление, ребята по краям запрыгивают — закидывают гранату», — комментирует командир взвода ВС РФ Антон Вараксин.

Это уже Курахово. Здесь идет зачистка последних улиц. Боевики сидят в промзоне и поселке Дачное. А Кураховская ТЭС, главный опорник ВСУ, скоро будет окружен.

Это первый российский флаг в Курахово. А всего за год наши штурмовики водрузили знамена в центре почти 200 освобожденных населенных пунктов.

Началось все с падения Авдеевки в феврале этого года. За десять лет боевики превратили этот город в неприступную крепость. Но российские бойцы нашли в нее вход, точнее — подземную трубу, заброшенный коллектор. И вышли из-под земли. Прямо за спину противнику. На дерзкую операцию пошли добровольцы из бригады «Ветераны». Несколько километров по трубе диаметром меньше метра. Работали согнувшись в три погибели. Заранее готовили отверстия для вентиляции, планировали точки выхода на поверхность. Отрезали гарнизон боевиков от снабжения. И когда начался главный удар — ВСУ бежали.

Успех развивали стремительно. На плечах боевиков пошли дальше. Удалось занять Очеретинский выступ.

После совсем неожиданный для противника бросок в Харьковскую область. Здесь нужно было создать санитарную зону. Обстрелы Белгорода почти сошли на нет. А летом смогли прорваться в Часов Яр.

Осенью прорвали и южное направление, там пал Угледар. Еще одна крепость боевиков. Из-за того, что находится на возвышенности — все подходы к нему простреливались и просматривались.

«Вообще без потерь мы туда зашли конкретно — наша группа из семи человек. Проводили нас, всегда провожали, были изучены маршруты, была показана карта, дорога — вообще беспрепятственно», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Макс».

«Забежали через крышу и вели зачистку сверху вниз, а не снизу вверх, потому что было удобнее и сил меньше тратилось», — комментирует командир штурмовой группы группировки войск «Восток» с позывным «Чукча».

Освобождены тысячи квадратных километров, в плену — тысячи ВСУшников. Боевиков у Зеленского не хватает, в этом году полмиллиона безвозвратных потерь, и он продолжает бросать их на убой.

«C точки зрения Зеленского ничего не меняется. Меняется с точки зрения его непосредственных спонсоров, руководителей, там, режиссеров. Мне кажется, здесь вопрос стоит только в том, что с ним дальше делать, как его утилизировать, то ли его вывозить куда-то на принудительное лечение куда-нибудь к себе, то ли просто утилизировать на месте, списать на очередных там Баширова с Петровым», — рассказывает политолог Алексей Мартынов.

Зеленский стервенеет. Уходя его боевики специально стирают с лица земли населенные пункты. Они понимают, что не вернуться. Не будут ничего восстанавливать.

«Мы видим, как на наших глазах исчезает европейский фонд, который поддерживал Украину. Люди разочаровываются в политиках, которые спонсируют Зеленского. Деньги идут в никуда. Отсюда и череда кризисов в европейской политике. Зеленский зря верит, что это финансирование будет бесконечным», — говорит бывший депутат Европарламента и общественный деятель Хавьер Кусо Пермуи.

Вашингтон уже откровенно не мягко намекает на переговоры. Но при этом говорить, что 2025 год станет годом нашей победы, преждевременно. Работы в зоне спецоперации, по словам самих бойцов, впереди еще много, как и населенных пунктов, где надо водрузить наши флаги. В Курахово уже взмыл и не один. На очереди — Покровск.