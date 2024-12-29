Илона Маска называют серым кардиналом Дональда Трампа

Этот «дуэт» способен кардинально изменить США.

Рождественское поздравление от Дональда Трапма заставило нынешние власти Канады, Панамы и Гренландии вздрогнуть — избранный президент Соединенных Штатов снова намекнул, что этим территориям будет лучше под звездно-полосатым флагом. Собственно, а чему удивляться? Он обещал сделать Америку снова великой, просто не уточнил что «великой» в смысле вот такой большой.

Понятно, что это вряд ли произойдет. Но аппетит Трамп демонстрирует нешуточный.

Он явно хочет поквитаться с теми, кто всеми правдами и неправдами предыдущие четыре года ставил ему палки в колеса. Если это не жажда мести, то определенная потребность в справедливости. Причем не только для себя. Так в первый же день Трамп обещал амнистировать всех своих сторонников, осужденных за так называемый штурм Капитолия. События 6 января 2021 года, когда не согласная с проигрышем Трампа толпа после митинга заняла здание, где собираются обе палаты парламента безусловно войдут в историю. И если при демократах, казалось, однозначно со знаком «минус», то сейчас придется действительно разобраться. И Трамп обещал сделать это в первый же день на посту.

Впрочем, тут на портале Axios подсчитали, что Трамп в предвыборной кампании дал 122 обещания по поводу первого дня и чаще всего говорил про необходимость закончить конфликт на Украине.

Такие слова от будущего главного «казначея» киевского режима вселяют осторожную надежду, что новая власть в Белом доме сосредоточится на своей стороне Атлантики. В конце концов, над Канадой небо сине и похожа на Россию… только все же не Россия, как подметил классик. И Гренландия — не Россия. И нас это устраивает.

Найдут ли Москва и Вашингтона совпадающие позиции? Это главный вопрос 2025 того года.

«А не лучше ли договориться с Россией? Договориться, уже понимая ситуацию, которая складывается на сегодняшний день, понимая, что Россия будет бороться за свои интересы до конца», — сказал Владимир Путин в беседе с Такером Карлсоном.

Это было интервью года. Американский журналист Такер Карлсон, член команды тогда еще кандидата в президенты Трампа попытался как в 1980-е навести для начала телемосты и рассказать о жизни в Москве. И ему это вполне удалось. Десятки миллионов просмотров в соцсетях как самого почти двухчасового общения, так и отдельных фрагментов.

Впрочем, усилия едва не оказались напрасными. На Трампа было совершено несколько покушений и лишь везение сохранило жизнь кандидату в президенты и вполне может быть обеспечило ему победу и поддержку избирателей. Это нельзя не признать.

Но комплимент из Москвы прозвучал только после окончания выборов. Иначе бы это расценили как вмешательство.

«Можно как угодно к нему относиться. Сначала говорили, что он бизнесмен, мало чего в политике понимает, ошибок может наделать. Но его поведение в момент покушения на его жизнь на меня произвело впечатление. Он — мужественный человек», — отметил президент России.

Публично Трамп не раскрывал свой план по Украине. Все, что мы видим в прессе, это могут быть и реальные утечки из лагеря сторонников, и дезинформация его врагов.

Тем не менее фактор Трампа необходимо учитывать в 2025 году и последующих трех. Или фактор Трампа — Маска? О политическом раскладе в США рассказывает корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Серый кардинал, теневой правитель. Кто на самом деле уже сейчас управляет Штатами?

В предвыборную компанию Трампа Илон Маск вложил больше 270 миллионов долларов. Выгодная инвестиция — после выборов за счет роста акций его компаний он уже заработал больше семьдесят миллиардов долларов. Но главное — специально для него придумали новый департамент — государственной эффективности. Фактически под контролем Маска теперь вся казна Штатов. Его влияние признают уже и главы других государств.

«Он — неофициальный президент», — комментирует премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Его дуэт с Трампом способен кардинально изменить США, боятся заокеанские партнеры.

«Самый влиятельный приближенный Трампа — Маск. Не удивлюсь, что любое решение Трамп будет принимать с его помощью. Звучит, конечно, как теория заговора, но сейчас именно такой сценарий наиболее правдоподобный», — рассказывает испанский политолог Фернандо Морагон.

Ничего личного, только бизнес — Европе, которая и без того, несет экономически потери, придется теперь платить и за услуги США.

«Недвусмысленные заявления о том, что Евросоюз должен резко увеличить свои расходы на содержание солдат Соединенных Штатов Америки, которые находятся на базах НАТО, это способ держать Европу под контролем. То есть Европа находится фактически в рабстве у Соединенных Штатов Америки», — говорит политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

Трамп — как марионетка Маска, придворный шут и лакей, тот, кого Маск выгуливает на поводке по лужайке Белого дома — интернет наводнили мемы о то, кто в этом дуэте главный.

«Миллиардеры сейчас заправляют всем. Если вы думали, что голосовали за Трампа, увы, нет. Кто еще кем командует! Это Маск всем рулит», — комментирует член палаты представителей от демократов Бекка Балинт.

За спинами конгрессменов-демократов волнуются, видимо, те, кто управлял вечно падающем и теряющимся в пространстве стариком с деменцией.

«Демократы, конечно, возмущены. Но мы знаем, что у них есть свои олигархи: Джордж Сорос, Майк Блумберг. И Байден — их марионетка. Им все эти годы управляли. И все молчали… А теперь все кричат про Маска», — комментирует бывший журналист «Нью-Йорк Тайм» Джон Вароли.

Вдруг выяснится, куда ушли больше 100 миллиардов долларов, отправленных на поддержку киевского режима. Маск уже взялся за аудит денег для Украины.

«Я не слышал, чтобы кто-нибудь заикнулся о том, что внешняя политика США в отношении Украины обеспечивается с помощью взяток из фондов, через которые Вашингтон и ЕС предоставили деньги Киеву. Возможно, это станет известно, когда Маск пойдет по следу американских денег, чтобы выяснить, где они в итоге оказались», — рассказывает американский политолог Гилберт Доктороу.

Это про деньги американских налогоплательщиков, чей уровень жизни при Байдене только снижался. А взамен их пичкали новыми либеральными ценностями: пока в Трампа стреляли на митинге, Камала Харрис устраивала в Белом доме посиделки с ряжеными геями и ратовала за ускоренную выдачу виз мигрантам.

Чудовищные последствия либеральной политики всплывают ежедневно: это кадры жестокого убийства в нью-йоркском метро. Нелегальный мигрант облил бензином и поджег заснувшую в вагоне ни в чем не повинную американку. Полиция ждала подкрепления и не помогла женщин.

Американские СМИ тиражируют другое громкое дело — суд над гей-парой*, которые насиловали и снимали порно со своими приемными маленькими сыновьями.

«Люди уже хотят оградиться от них, от этого трансгендерного режима. Например, в одном штате была школа, где пропагандировали изменение пола и гендерное лечение для несовершеннолетних. И родителям запрещали вмешиваться. В правительстве думают, что они — сила, но по факту — позор. Американцы устали от этого, они хотят просто спокойно жить, поэтому и выбирали Трампа с традиционными ценностями», — рассказывает профессор политологии нью-йоркского университета Майкл Ректенвальд.

За Трампа голосовали те, кто устал от псевдолиберального режима, который себя полностью дискредитировал.

«Фактически навязывает ценности людям и лишает их подлинной свободы выбора. Современная политическая мысль, современная политическая теория переживает большой кризис. Ответ американских и западноевропейских элит достаточно интеллектуально слаб и нуждается в развитии», — говорит декан и профессор ВШЭ Андрей Быстрицкий.

В предвыборной гонке Трамп заявил, что при нем в США будет только два пола, что за смену пола детям установят уголовную ответственность. Но сразу после победы переключился на другие цели более экономически выгодные — собирается вернуть Панамский канал.

«Сборы, взимаемые Панамой, несправедливы. Это будет прекращено», — рассказывает избранный президент Дональд Трамп.

А еще буквально купить Гренландию и Канаду.

«У Гренландии есть выход к Арктике. Там есть редкие минералы, есть и другие ресурсы. Она могла бы стать отличной стратегической оборонительной зоной и помочь обезопасить американский континент. США может расширить свое военное присутствие, присутствие ВВС и арктическое присутствие за счет Гренландии», — комментирует вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Союзники так обрадовались планам Трампа, что министр обороны Дании, которой принадлежит Гренландия, заявил, что на беспилотники, катера и собачьи упряжки для обороны острова дополнительно выделят полтора миллиарда долларов. Канада усилит защиту границы на 900 миллионов. И пока Трамп строит глобальные планы, простые американцы захлебываются в последствиях либеральной политики — пригород Нью-Йорка Рождество встретил, утопая в стоках от порванной ветхой канализации.

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