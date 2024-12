В Канаде при посадке загорелся самолет

Самолет авиакомпании Air Canada загорелся при посадке в канадском аэропорту Галифакса Стэнфилд, Новая Шотландия. Об этом передает The Express.

Рейс направлялся из Сент-Джонса. При посадке шасси не раскрылись должным образом, из-за чего самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП) и загорелся. Лайнер при этом скользил по ВПП под углом 20 градусов, пока пилоты не остановили его. После этого началась эвакуация.

На борту находились 73 пассажира. В результате происшествия никто не погиб, есть только пострадавшие. После случившегося в аэропорту временно остановили полеты.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire



The airport is currently CLOSED.



This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea, … pic.twitter.com/Givga3hDEn