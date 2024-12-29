В Канаде при посадке загорелся самолет

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

На борту находились 73 пассажира.

Авиапроисшествия продолжаются: самолет загорелся на взлетно-посадочной полосе

Фото: www.globallookpress.com/Christinne Muschi

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Самолет авиакомпании Air Canada загорелся при посадке в канадском аэропорту Галифакса Стэнфилд, Новая Шотландия. Об этом передает The Express.

Рейс направлялся из Сент-Джонса. При посадке шасси не раскрылись должным образом, из-за чего самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП) и загорелся. Лайнер при этом скользил по ВПП под углом 20 градусов, пока пилоты не остановили его. После этого началась эвакуация.

На борту находились 73 пассажира. В результате происшествия никто не погиб, есть только пострадавшие. После случившегося в аэропорту временно остановили полеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакатастрофа в Южной Корее произошла утром 29 декабря. Самолет авиакомпании Jeju Air Flight летел из Бангкока. Во время посадки аэропорту Муан внезапно воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулось с ограждением и взорвалось. На борту воздушного судна находился 181 человек, известно о гибели 120 из них. Как рассказал эксперт Юрий Бордунов, причиной крушения самолета в Муане мог стать сломанный реверс.

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