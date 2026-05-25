Инновационный метод: какой продукт замедляет старение глаз и снимает воспаление

Дарья Орлова
Природные механизмы фотосинтеза эффективно восстанавливают слизистую.

Шпинат замедляет старение глаз и снимает воспаление

Специалисты разработали инновационные глазные капли на основе производных шпината, которые эффективно справляются с синдромом сухого глаза. Об этом сообщил научный журнал Cell.

В основу технологии лег процесс, имитирующий фотосинтез в растительном мире. Исследователи выделили из листьев шпината тилакоиды — специфические структуры, отвечающие за преобразование солнечной энергии.

Эти элементы поместили в наночастицы, которые при попадании на поверхность глаза и последующем воздействии обычного света активируют выработку молекулы NADPH.

Данное соединение является мощным естественным щитом, позволяющим клеткам успешно противостоять воспалительным процессам и негативным последствиям окислительного стресса.

В ходе проведения экспериментов ученые зафиксировали впечатляющие результаты: уже спустя полчаса после светового воздействия концентрация вредных активных радикалов в органах зрения существенно падала.

Анализ состава слезной жидкости у добровольцев, страдающих от патологии, показал, что уровень перекиси водорода снизился на 95%. Тестирование методики на мышах подтвердило, что капли из шпината справляются с задачей лучше, чем широко известный аптечный препарат Restasis.

Стоит отметить, что синдром сухого глаза сопровождается крайне неприятными симптомами, включая постоянное жжение, покраснение и чувство инородного тела или песка под веками.

Авторы работы полагают, что в перспективе данная технология поможет в терапии и других недугов, вызванных повреждением клеток из-за избытка активного кислорода. Ранее эксперты также находили связь между состоянием сетчатки и риском остеопороза.

