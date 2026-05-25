Светлана Тихановская впервые прибыла с визитом на Украину

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла с визитом на Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В публикации сказано, что визит лидера белорусской оппозиции организовал МИД Украины. С какой целью Тихановская решила посетить Киев, неизвестно. Также нет информации о том, намерена ли политик встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В материале украинского издания уточнили лишь, что Тихановская впервые прибыла на Украину.

В 2020 году Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии вместо своего мужа Сергея, которому ЦИК отказал в регистрации. Позднее его отправили в колонию по делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Выборы Тихановская проиграла. После освобождения мужа Светлана вместе с ним уехала за границу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ЕС требует от Зеленского расследовать коррупционный скандал на Украине. Он оказался под давлением из-за дела против бывшего главы его офиса Андрея Ермака.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.