В порядке очереди: авиакомпании ОАЭ предупредили пассажиров о заторах в аэропортах

Khaleej Times: авиакомпании ОАЭ предупредили пассажиров о заторах в аэропортах

Авиакомпании Emirates, Etihad Airways и flydubai предупредили путешественников о возможных очередях и задержках в аэропортах ОАЭ. Повышенный пассажиропоток ожидается в связи с праздником Курбан-байрам, также известным как Ид аль-Адха, и началом летнего сезона отпусков. Об этом сообщило Khaleej Times.

В ОАЭ выходные для сотрудников частного сектора продлятся с 26 по 29 мая, а для государственных служащих — с 25 по 29 мая.

Что происходит в аэропортах ОАЭ

Наибольшая нагрузка ожидается в международном аэропорту Дубая и международном аэропорту Заид в Абу-Даби. Через эти авиаузлы в праздничные дни будут вылетать жители ОАЭ, иностранные туристы и транзитные пассажиры.

Emirates предупредила о высоком числе вылетающих из Дубая пассажиров в период праздничных выходных. В авиакомпании отметили, что прохождение контроля безопасности, паспортных процедур и путь до выхода на посадку могут занять больше времени, чем обычно.

Etihad Airways также заявила о подготовке к загруженному периоду в аэропорту Абу-Даби. Перевозчик ожидает высокий спрос на рейсы в страны Ближнего Востока, Европы, Азии, Африки и Северной Америки.

За сколько приезжать в аэропорт ОАЭ

Пассажирам Emirates, которые вылетают из международного аэропорта Дубая, рекомендовано приезжать не менее чем за три часа до отправления самолета. При этом оказаться у выхода на посадку необходимо минимум за 60 минут до вылета.

Etihad Airways также рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт Абу-Даби минимум за три часа до рейса.

Пассажирам flydubai в период повышенной нагрузки советуют приезжать в аэропорт заранее и проходить онлайн-регистрацию. По данным Khaleej Times, в праздничный период перевозчик рекомендовал путешественникам закладывать до четырех часов до вылета.

Как избежать очередей в аэропорту Дубая

Emirates рекомендует пассажирам заранее зарегистрироваться на рейс через сайт или мобильное приложение, выбрать места и проверить актуальную информацию о вылете.

Путешественники также могут воспользоваться стойками самостоятельной регистрации и сдачи багажа. В авиакомпании посоветовали по возможности добираться до аэропорта Дубая на метро, чтобы избежать дорожных заторов возле терминалов.

Перед поездкой в аэропорт пассажирам стоит проверить:

статус своего рейса;

терминал вылета;

время начала и окончания регистрации;

допустимый вес и размер багажа;

актуальность контактных данных в бронировании.

Какие услуги доступны в аэропорту Абу-Даби

Etihad Airways предложила пассажирам пользоваться ранней сдачей багажа в международном аэропорту Заид. Оформить багаж можно за 24 часа до вылета, а для рейсов в США — за 12 часов до отправления.

Также в Абу-Даби доступны услуги регистрации в городе и на дому. Пассажир может заранее пройти процедуру, сдать чемоданы и получить посадочный талон, не ожидая в очереди непосредственно перед рейсом.

Что делать россиянам, летящим в ОАЭ

Российским туристам, которые планируют поездку в Дубай, Абу-Даби или пересадку в аэропортах ОАЭ, стоит заранее следить за уведомлениями авиакомпании и не приезжать к рейсу в последний момент.

Особенно внимательными нужно быть пассажирам со стыковочными маршрутами, детьми, крупным багажом или необходимостью пройти дополнительные процедуры в аэропорту.

Главное правило на период праздничного наплыва — приезжать заранее, регистрироваться онлайн и проверять статус рейса перед выездом. Это поможет избежать опоздания на посадку даже при больших очередях в аэропортах ОАЭ.

