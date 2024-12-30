На 101 году жизни умер бывший президент США Джимми Картер. Об этом сообщает издание The Atlanta Journal-Constitution. Он стал первым из американских лидеров, кто достиг такого почтенного возраста.

«Картер, который прожил дольше любого другого президента США, попал в хоспис на дому в Плейнс, штат Джорджия, в феврале 2023 года после серии коротких госпитализаций», — говорится в публикации.

Джимми Картер стал 39-м президентом США и занимал свой пост в период с 1977 по 1981 годы. Представлял демократическую партию.

После завершения президентской карьеры Джимми Картер возглавлял некоммерческую организацию по защите прав человека. В 2002 году американский политик получил почетную Нобелевскую премию «за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека».

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