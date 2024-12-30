Москвичам приготовиться: мокрый снег и гололед ожидаются в столице 30 декабря

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 17 0

Днем столбик термометра не упадет ниже нуля.

Москвичам приготовиться: мокрый снег и гололед ожидаются 30 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Астапкович

За день до Нового года жителей столичного региона ожидают гололед и мокрый снег. Информацию о погоде на 30 декабря опубликовал сайт Гидрометцентра.

Температура воздуха будет варьироваться от +1 до +3 градусов днем и от 0 до -2 ночью. В Подмосковье температура в темное время суток может опуститься до -4.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 15 м/c. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

Вплоть до начала января в европейской части России будет господствовать атлантический циклон. Минусовую температуру стоит ожидать уже в первые дни января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России. На европейской территории страны ожидается температура в пределах нормы, возможно чуть выше. Ранее Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь порадует москвичей. На смену оттепели придут небольшой мороз и снег.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
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