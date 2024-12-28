Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России

Январь 2025 года на большей части страны будет непривычно теплым. Такй прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы», — сказал синоптик ТАСС.

Ранее Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь порадует москвичей. На смену оттепели придут небольшой мороз и снег.

«Сильных морозов не ожидается, но температура в диапазоне минус один-минус шесть градусов и небольшой снег. Произойдет заметное понижение давления», — отметил эксперт.

Вильфанд не исключил, что жителям некоторых регионов Северо-Западной и Центральной России придется встречать Новый год с зонтиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за сильнейшей метели. Как сообщили метеослужбы, высота снежного покрова местами достигла 80 сантиметров.