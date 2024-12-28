Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

На европейской территории страны ожидается температура около и выше нормы.

Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Тема:
Погода

Январь 2025 года на большей части страны будет непривычно теплым. Такй прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы», — сказал синоптик ТАСС.

Ранее Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь порадует москвичей. На смену оттепели придут небольшой мороз и снег.

«Сильных морозов не ожидается, но температура в диапазоне минус один-минус шесть градусов и небольшой снег. Произойдет заметное понижение давления», — отметил эксперт.

Вильфанд не исключил, что жителям некоторых регионов Северо-Западной и Центральной России придется встречать Новый год с зонтиками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за сильнейшей метели. Как сообщили метеослужбы, высота снежного покрова местами достигла 80 сантиметров.

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