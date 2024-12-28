Вильфанд пообещал теплый январь на большей части России

На европейской территории страны ожидается температура около и выше нормы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Январь 2025 года на большей части страны будет непривычно теплым. Такй прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Выше нормы прогнозируется на востоке европейской России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае. На европейской территории России температура около и выше нормы», — сказал синоптик ТАСС.
Ранее Вильфанд сообщил, что погода в новогоднюю ночь порадует москвичей. На смену оттепели придут небольшой мороз и снег.
«Сильных морозов не ожидается, но температура в диапазоне минус один-минус шесть градусов и небольшой снег. Произойдет заметное понижение давления», — отметил эксперт.
Вильфанд не исключил, что жителям некоторых регионов Северо-Западной и Центральной России придется встречать Новый год с зонтиками.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Сахалине объявлено штормовое предупреждение из-за сильнейшей метели. Как сообщили метеослужбы, высота снежного покрова местами достигла 80 сантиметров.
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