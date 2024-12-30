«Деревянный Змей диктует правила»: в какой одежде встречать Новый 2025 год

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 26 0

Газета.Ru: выбирайте в Новый год костюм, в котором все можно

Россиянок призвали встречать Новый год в блестящем костюме

Фото: 5-tv.ru

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Вариантов нарядов — бесчисленное множество. Но важно соблюдать определенную комбинацию.

Правильно подобранный новогодний наряд может визуально скорректировать фигуру и даже скрыть последствия обильного застолья. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала стилист Эльвира Янковская.

«Деревянный Змей диктует правила: зеленый — носить, струящееся — надевать. В Новый год добавляйте шика и блеска во все образы. Блестки, пайетки всех размеров, металлизированные ткани, переливчатые ткани, — как нельзя лучше подходят для создания новогоднего настроения», — отмечает эксперт.

Однако важно обращать внимание на гармоничное сочетание деталей, ведь чрезмерная спокойность или, наоборот, обильная «фанфарность» могут испортить образ. Чтобы все было к месту, специалист предлагает соблюдать определенную комбинацию.

«Например, рубашка в пайетках плюс широкие брюки в тон; платье-комбинация, расшитое стразами и нейтральная рубашка; юбка или брюки из люрекса и базовый верх; микро-шорты в пайетках с шифоновой блузкой», — отметила Янковская.

Также стилист советует не забывать обращать внимание на аксессуары: туфли, сумки, украшения и даже макияж, которые могут сыграть ключевую роль при составлении модного образа.

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