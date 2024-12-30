Байден объявил о выделении около $2,5 миллиарда Украине

США выделят Украине около 2,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в заявлении пока еще действующего президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении Украине помощи в сфере безопасности на сумму почти 2,5 миллиарда долларов, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу», — заявил Байден.

Он отметил, что из этой суммы 1,22 миллиарда долларов предоставлены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI).

До этого, 12 декабря, Байден одобрил пакет помощи Украине на 988 миллионов долларов. Сообщалось, что Киев получит средства ПВО, артиллерийские боеприпасы, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и бронеавтомобили.

Незадолго до этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что на помощь Украине у США остались девять миллиардов долларов: 6,8 из них по программе Presidential Drawdown (PDA, президентские поручения по сокращению), а 2,2 — в рамках в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, обещал Киеву 50 миллиардов от США и стран Евросоюза за счет прибыли от замороженных российских активов.

Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год. В нем содержится поручение к спецслужбам оценить способность ВСУ воевать самостоятельно в случае, если США остановят поддержку Украины.