Упомянули и Украину: Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год

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Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 финансовый год

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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В документе содержится поручение об оценке боеспособности ВСУ.

Джо Байден подписал оборонный бюджет США на 2025 финансовый год. Общая сумма — почти 900 миллиардов долларов. Примерно на 1% больше, чем в 2024-м.

В основном это средства на нужды Пентагона, а также на программы в сфере нацбезопасности и разведки, сообщается на сайте Белого дома. Ранее документ одобрил Конгресс.

К слову, в нем содержится поручение к спецслужбам оценить способность ВСУ воевать самостоятельно в случае, если США остановят поддержку Украины, как ранее обещал сделать Дональд Трамп.

С начала конфликта Вашингтон потратил на помощь Киеву свыше 180 миллиардов долларов.

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Упомянули и Украину: Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год

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