В небе над Ростовской областью силы ПВО предотвратили удар беспилотника ВСУ

Жертв и пострадавших нет.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Около шести утра в небе над Ростовом силами и средствами ПВО уничтожен БПЛА… Наши защитники продолжают работу», — заявил он.

Как отметил Слюсарь, в результате происшествия никто не пострадал. В районе ЧП, добавил он, разрушений не обнаружено.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинские дроны атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Ярцевском районе Смоленской области. После удара на территории разгорелся пожар.

Кроме того, сообщалось о предотвращении более чем 160 террористических атак в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря уникальной системе «Купол Донбасса».