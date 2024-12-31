Силы ПВО сбили 19 дронов ВСУ над Брянской областью
О массированной ночной атаке Украины сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Фото: © РИА Новости
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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 31 декабря сбили 19 беспилотников армии Украины над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Враг совершил очередную массированную атаку по территории нашей области. Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он.
Богомаз уточнил, что жертв и разрушений удалось избежать. Все вражеские атаки получилось отразить.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что безэкипажный катер уничтожен в Черном море. Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Также киевский режим использовал для нападения на город несколько воздушных целей, их тоже удалось сбить.
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