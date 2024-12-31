Глава Севастополя Развожаев заявил об уничтожении безэкипажного катера в Черном море

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 28 0

Тем временем, системы ПВО в регионе сбили несколько воздушных целей.

Глава Севастополя Развожаев заявил об уничтожении безэкипажного катера в Черном море

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Отбита атака ВСУ на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Громкий звук, который было слышно, — это дежурные средства ПВО… Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, уже сбито несколько воздушных целей в воздухе над морем и один БЭК (безэкипажный катер. — Прим.ред.) в отдалении от берега. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал глава Севастополя.

О повреждениях в прибрежной инфраструктуре или пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО только за одну ночь 14 декабря уничтожили 37 украинских беспилотников над регионами России. В частности, 12 дронов были сбиты в небе над территориями Курской области и Краснодарского края, семь — при попытке атаковать Брянскую область. Еще пять перехватили над Орловской и один над акваторией Азовского моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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