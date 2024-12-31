Путин поручил повысить рождаемость в 2025 году

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 36 0

Отчет о принятых мерах глава государства ожидает до 1 июня 2025 года.

Путин поручил повысить рождаемость в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству и регионам в следующем году принять дополнительные меры, чтобы повысить рождаемость и в целом улучшить демографическую ситуацию.

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«Правительству РФ при реализации новых национальных проектов обеспечить совместно с Банком России и исполнительными органами субъектов РФ <…> принятие и обеспечение реализации мер, направленных на преодоление негативных демографических тенденций и повышение рождаемости», — говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Как указал Путин, необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить устойчивый рост рождаемости в нашей стране и создать позитивный тренд.

Отчет о принятых мерах глава государства ожидает до 1 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила провести в РФ «Десятилетие семьи» для поддержки законов, помогающих семейному благополучию. Она указала, что в стране нужно в стране утверждать такие ценности, ведь Запад в то же время пытается размыть их.

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