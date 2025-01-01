В Швейцарии запретили ношение паранджи и никаба

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Евгения Романова
Евгения Романова 25 0

За нарушение запрета предусмотрены штрафы.

В Швейцарии запретили ношение паранджи и никаба

Фото: 5-tv.ru

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В Швейцарии вступил в силу запрет на ношение в общественных местах одежды и предметов гардероба, скрывающих лицо. В том числе с 1 января 2025 года нельзя надевать паранджу и никаб, передает ТАСС.

«За нарушение запрета предусмотрены штрафы в размере от 100 до одной тысяч швейцарских франков (от 110,2 долларов до 1102 долларов)», — говорится в публикации.

Запрет распространяется на одежду мусульманских верующих — никаб и паранджа, а еще на балаклавы, которые часто носят фанаты футбола. Их нельзя носить в ресторанах, госучреждения, в общественном транспорте. При этом запрет не будет действовать при проведении карнавалов, в местах отправления культу, а еще в случаях защиты от холода.

Как заявила президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, данный запрет коснется небольшой части 400 тысяч мусульман, которые проживают в стране. Из этих людей никаб, по ее словам, носят только 20-30 женщин.

Первой запрет на ношение скрывающих лицо одежд ввела Франция. Закон был принят в 2011 году. К настоящему моменту аналогичные запреты действуют также в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании и Нидерландах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в муфтияте Дагестана не нашли достаточных оснований для запрета ношения никабов.

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