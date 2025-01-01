Посол США в России заявила о готовности к диалогу с Москвой вопреки глубоким разногласиям

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 17 0

Посол Трейси заявила об открытости США к диалогу с властями России

Посол США в России заявила о готовности к диалогу с Москвой вопреки глубоким разногласиям

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Линн Трейси подчеркнула, что сейчас существует большая «потребность в дипломатических усилиях».

Посол США в России Линн Трейси заявила о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой, несмотря на разногласия. Она отметила, что между США и РФ существует «большая потребность» в дипломатических усилиях.

«Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами», — заявила посол в своем блоге в соцсетях.

Линн Трейси добавила, что США все еще готовы к «уважительному и конструктивному диалогу» с российскими властями, а также выразила надежду на то, что в новом году удастся прийти к «мирному будущему».

Президент России Владимир Путин ранее 22 декабря отмечал, что Россия готова к нормализации отношений с США, только не в ущерб своим интересам.  

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новый пакет военной помощи Украине включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты Tow и другое оружие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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