Госдеп раскрыл детали нового пакета помощи Украине

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Блинкен: в новый пакет помощи Киеву войдут боеприпасы для HIMARS и другое оружие

Госдеп раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минфин США, со своей стороны, сообщил о новых траншах Киеву, последних в этом году.

Новый пакет военной помощи Украине включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты Tow и другое оружие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что Вашингтон намерен направить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, ракеты класса воздух — земля, ракеты для противотанковых комплексов TOW, а также «боеприпасы для группового оружия и осколочных гранат; оборудование и боеприпасы для подрыва».

Кроме того, украинским боевикам передадут средства связи, транспорт, программное обеспечение, экипировку и запчасти.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен заявила о передаче Киеву 3,4 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Она отметила, что это последний транш Киеву из средств, выделенных конгрессом на эти цели в 2024 году.

В этот же день на сайте Белого дома появилось заявление действующего президента США Джо Байдена о выделении Украине около 2,5 миллиарда долларов.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении Украине помощи в сфере безопасности на сумму почти 2,5 миллиарда долларов, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу», — заявил Байден.

Он отметил, что из этой суммы 1,22 миллиарда долларов предоставлены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом анонсировал выделение Украине еще одного пакета вооружений, включающего, в том числе, системы ПВО.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.68
1.15 106.10
0.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:25
В Грузии запатентовали Деда Мороза в качестве интеллектуальной собственности
20:09
Нелегальные мигранты должны покинуть РФ или урегулировать статус до 30 апреля
19:50
SHAMAN встретился с юной поклонницей из ЛНР в рамках акции «Елка желаний»
19:15
Госдеп раскрыл детали нового пакета помощи Украине
18:53
Они не умеют общаться: какую советскую игру планируют возродить в России
18:30
«Заблокировать столицу»: французские фермеры идут на Париж

Сейчас читают

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новооленовки в ДНР
«Будет еще хуже»: в Молдавии заявили, что остановка транзита газа через Украину разозлит Европу
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год