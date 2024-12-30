Госдеп раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Минфин США, со своей стороны, сообщил о новых траншах Киеву, последних в этом году.

Новый пакет военной помощи Украине включает в себя боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, системы Javelin, ракеты Tow и другое оружие. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он уточнил, что Вашингтон намерен направить Киеву боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров, ракеты класса воздух — земля, ракеты для противотанковых комплексов TOW, а также «боеприпасы для группового оружия и осколочных гранат; оборудование и боеприпасы для подрыва».

Кроме того, украинским боевикам передадут средства связи, транспорт, программное обеспечение, экипировку и запчасти.

В свою очередь министр финансов США Джанет Йеллен заявила о передаче Киеву 3,4 миллиарда долларов в качестве бюджетной помощи. Она отметила, что это последний транш Киеву из средств, выделенных конгрессом на эти цели в 2024 году.

В этот же день на сайте Белого дома появилось заявление действующего президента США Джо Байдена о выделении Украине около 2,5 миллиарда долларов.

«Сегодня я с гордостью объявляю о выделении Украине помощи в сфере безопасности на сумму почти 2,5 миллиарда долларов, поскольку украинский народ продолжает защищать свою независимость и свободу», — заявил Байден.

Он отметил, что из этой суммы 1,22 миллиарда долларов предоставлены в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины» (USAI).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белый дом анонсировал выделение Украине еще одного пакета вооружений, включающего, в том числе, системы ПВО.