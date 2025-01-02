Силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над пятью регионами РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Вражеские дроны в течение двух часов атаковали Белгородскую, Воронежскую, Ростовскую, Тульскую и Орловскую области.

Силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над пятью регионами страны. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы Минобороны РФ от 1 января. Все атаки были совершены в течение двух часов.

«В период с 20:00 до 22:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что из всех дронов два появились над Белгородской областью, четыре — над Воронежской, пять — над Ростовской, два — над Тульской и один — над Орловской. Незадолго до этого представители Минобороны заявляли о ликвидации еще 19 беспилотников, десять из которых атаковали Белгородскую область, три — Курскую и по два — Воронежскую, Брянскую и Ростовскую.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из зоны спецоперации, на котором российские зенитчики сбивают ударные и разведывательные дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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