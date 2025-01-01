Зенитчики поразили дрон ВСУ на Красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 20 0

Опубликовано видео, как зенитка поразила дрон ВСУ на Красноармейском направлении

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

Расчеты уничтожают как ударные, так и разведывательные беспилотники неприятеля.

Военнослужащие расчета зенитной установки ЗУ-23-2 группировки войск «Центр» уничтожили очередной БПЛА ВСУ на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

В случае обнаружения дрона расчеты открывают по нему огонь из двух автоматических пушек 2А14 калибра 23 миллиметра, учитывая как высоту и дальность, так и тип беспилотника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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