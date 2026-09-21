Кратковременный дождь и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве

В Подмосковье воздух днем может прогреться до плюс 24 градусов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями и местами кратковременный дождь ожидаются в Москве и Московской области в понедельник, 21 сентября. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в столице составит от плюс 20 до плюс 22 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до +11.
В Московской области днем синоптики прогнозируют от плюс 19 до плюс 24 градусов. Ночью в регионе похолодает до плюс 8.
Южный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с. Атмосферное давление ожидается на уровне 743–744 мм рт. ст.
В октябре в столичный регион может вернуться бабье лето. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец связал вероятность нового теплого и солнечного периода с ожидаемым дефицитом осадков.
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