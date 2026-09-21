«Единая Россия» набирает 57,53% после обработки 71,17% протоколов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 37 0

КПРФ занимает второе место с результатом 14%, ЛДПР — третье с 8,73%.

Предварительные итоги выборов в Госдуму 21 сентября ночь

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Партия «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов Государственной думы, набирая 57,53% голосов после обработки 71,17% протоколов. Предварительные результаты 21 сентября опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии России.

На втором месте находится КПРФ с 14%. ЛДПР получает 8,73% голосов, партия «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 5,03%.

Партию пенсионеров поддержали 2,20% избирателей, «Зеленых» — 1,12%. «Коммунисты России» набирают 0,89%, «Родина» — 0,73%, Партия прямой демократии — 0,33%.

Первый заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту Андрей Кузнецов сообщил, что первое пленарное заседание депутатов девятого созыва пройдет не позднее 19 октября. Наиболее вероятным сроком он назвал первую половину месяца.

До начала работы нового созыва избранным парламентариям вручат удостоверения и нагрудные знаки.

Итоговая явка на платформе ДЭГ приблизилась к 91%. Больше всего электронных избирателей зарегистрировано в Московской области — 666,3 тыс. человек.

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
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