Трамп проведет митинг на стадионе команды Овечкина за день до инаугурации

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 20 0

Избранный президент США снова устроит шоу.

трамп

Фото: www.globallookpress.com/Ron Sachs

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За день до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщает The Hill со ссылкой на заявление штаба республиканца.

Митинг пройдет за день до инаугурации и будет посвящен лозунгу «Сделаем Америку снова великой». Ожидается, что помимо Трампа на мероприятии выступят другие люди, но их имена пока не разглашаются.

Capital One Arena — это домашний стадион для баскетбольной команды "Вашингтон Уизардс" и хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз", за которую выступает россиянин Александр Овечкин. Вместимость арены составляет около 20 тысяч человек.

Инаугурация состоится 20 января. Дональд Трамп будет приведен к присяге в Капитолии. В течение дня пройдут мероприятия, посвященные началу его второго президентского срока.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько времени был в отпуске действующий президент США Джо Байден, по мнению миллиардера Илона Маска.

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