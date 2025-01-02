Трамп проведет митинг на стадионе команды Овечкина за день до инаугурации

За день до инаугурации избранный президент США Дональд Трамп проведет митинг на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне, сообщает The Hill со ссылкой на заявление штаба республиканца.

Митинг пройдет за день до инаугурации и будет посвящен лозунгу «Сделаем Америку снова великой». Ожидается, что помимо Трампа на мероприятии выступят другие люди, но их имена пока не разглашаются.

Capital One Arena — это домашний стадион для баскетбольной команды "Вашингтон Уизардс" и хоккейной команды "Вашингтон Кэпиталз", за которую выступает россиянин Александр Овечкин. Вместимость арены составляет около 20 тысяч человек.

Инаугурация состоится 20 января. Дональд Трамп будет приведен к присяге в Капитолии. В течение дня пройдут мероприятия, посвященные началу его второго президентского срока.

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