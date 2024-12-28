Примерно 100% президентского срока: Маск посчитал, сколько Байден был в отпуске

В интернете люди стали подозревать, что американский лидер слишком мало работал.

Интернет-пользователи посчитали, что президент США Джо Байден был в отпуске 570 дней — это около 40% от его президентского срока. Однако американский предприниматель Илон Маск привел другие значения. Комментарий об этом он дал в своей соцсети.

«На самом деле около 100%», — написал миллиардер в ответ на пост с подсчетами количества дней отпуска Байдена.

Стоит отметить, что американский предприниматель нередко критикует Байдена и его политику. Об этом свидетельствует и количество публикации на страницах в соцсетях Маска.

А совсем недавно миллиардер задался вопросом, «жив ли Джо Байден». Так Маск прокомментировал сообщение другого пользователя, который написал, что последние дни на посту главы государства президент занят лишь «разгребанием казны».

Сейчас американский предприниматель активно поддерживает избранного президента США Дональда Трампа. Миллиардера даже назначили главой департамента по эффективности правительства.

Ранее 5-tv.ru писал, как Трамп отреагировал на слухи о передаче Маску обязанностей президента США.