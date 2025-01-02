Цены набирают скорость: сколько будут стоить автомобили Lada в новом году

Подорожание ожидается уже с 14 января.

Стали известны новые цены на автомобили Lada. АвтоВАЗ уже разослал дилерам прайс-листы, которые начнут действовать с 14 января.

Эксперты отмечают, что это будет, вероятно, не последнее подорожание в этом году. Ранее же президент компании Максим Соколов обещал не повышать цены до 1 января. А после чего планировали действовать по обстоятельствам. А они сложились так, что менее чем через две недели несколько моделей автомобилей заметно подорожают.

Так, седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тысячи до 1,33 миллиона рублей. За лифтбек придется отдать от 737,5 тысячи до 1,38 миллиона. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 миллиона.

Седан Lada Vesta с 14 января будет стоить от 1,46 до 1,98 миллиона рублей. В настоящее время модель можно приобрести по цене от 1,24 до 1,96 миллиона.

Кроме того, подорожает и Niva Legend. До 14 января стоимость сохранится на уровне от 981 тысячи до 1,16 миллиона рублей, а после возрастет — от 1,02 до 1,21 миллиона рублей.

Не изменятся в стоимости Lada Aura, Lada Largus и Lada Niva Travel. На них продолжат действовать цены от 22 ноября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что АвтоВАЗ планирует выпустить 500 тысяч автомобилей в 2025 году.