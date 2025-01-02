«Как нужно вести себя с бывшими»: Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год

Экс-возлюбленные выступили на фестивале в Дубае.

Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год в Дубае в рамках Big Art Festival. Кроме того, участие в мероприятии приняли Jony, Slava Marlow, The Limba, Тимати и другие звезды.

Нюша пережила скандальный развод. Фанаты певицы предполагают, что в связи с этим могут быть возобновлены ее отношения с Егором Кридом— тем более, экс-возлюбленные на это часто намекают.

Исполнители выпустили совместную коллекцию толстовок и футболок с надписью: «Мой бывший — мой главный фанат». Слоган поверг поклонников в шок, под фотосессией Егора и Нюши появились сотни комментариев с вопросами — неужели пара воссоединилась?

Выступление на Big Art Festival подогрело интерес к бывшим возлюбленным еще сильнее. Гости прониклись трогательным дуэтом, подпевали артистам и гадали — значит ли что-то этот чувственный номер?

Брак Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым был официально расторгнут 15 августа. Причиной послужили измены мужчины, о которых певица узнала, будучи беременной. Отношения у Игоря и Нюши сложились, когда тот еще был женат. Такое обстоятельство закрепило за артисткой статус «разлучницы».

Бывшие супруги поддерживают общение. Дети живут с Игорем в Дубае, Нюша приезжает к ним, когда у нее появляется свободное время. Артистка посвятила всю себя карьере.

«Я каждые две недели летаю. Когда они находятся в Дубае, я еду к ним. Есть еще каникулы. Вообще, я в любой момент могу забрать их с собой. Зависит от того, насколько они по мне соскучились», — поделилась Нюша.

Певица отмечает, что с бывшими возлюбленными нужно вести себя нейтрально, по мере возможности поддерживать дружеские отношения. Егор Крид, по словам Нюши, разделяет это мнение, так что иногда они общаются. Егор всегда готов прийти к ней на помощь, обид между ними нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нюша не пожалела о пережитом разводе.