«Как нужно вести себя с бывшими»: Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 18 0

Нюша встретила Новый год в компании Егора Крида

нюша встретила новый год с егором кридом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-возлюбленные выступили на фестивале в Дубае.

Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год в Дубае в рамках Big Art Festival. Кроме того, участие в мероприятии приняли Jony, Slava Marlow, The Limba, Тимати и другие звезды.

Нюша пережила скандальный развод. Фанаты певицы предполагают, что в связи с этим могут быть возобновлены ее отношения с Егором Кридом— тем более, экс-возлюбленные на это часто намекают.

Исполнители выпустили совместную коллекцию толстовок и футболок с надписью: «Мой бывший — мой главный фанат». Слоган поверг поклонников в шок, под фотосессией Егора и Нюши появились сотни комментариев с вопросами — неужели пара воссоединилась?

Выступление на Big Art Festival подогрело интерес к бывшим возлюбленным еще сильнее. Гости прониклись трогательным дуэтом, подпевали артистам и гадали — значит ли что-то этот чувственный номер?

Брак Нюши с бизнесменом Игорем Сивовым был официально расторгнут 15 августа. Причиной послужили измены мужчины, о которых певица узнала, будучи беременной. Отношения у Игоря и Нюши сложились, когда тот еще был женат. Такое обстоятельство закрепило за артисткой статус «разлучницы».

Бывшие супруги поддерживают общение. Дети живут с Игорем в Дубае, Нюша приезжает к ним, когда у нее появляется свободное время. Артистка посвятила всю себя карьере.

«Я каждые две недели летаю. Когда они находятся в Дубае, я еду к ним. Есть еще каникулы. Вообще, я в любой момент могу забрать их с собой. Зависит от того, насколько они по мне соскучились», — поделилась Нюша.

Певица отмечает, что с бывшими возлюбленными нужно вести себя нейтрально, по мере возможности поддерживать дружеские отношения. Егор Крид, по словам Нюши, разделяет это мнение, так что иногда они общаются. Егор всегда готов прийти к ней на помощь, обид между ними нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Нюша не пожалела о пережитом разводе.

+2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Скорпионов — гороскоп

Последние новости

23:05
«Как нужно вести себя с бывшими»: Нюша и Егор Крид вместе встретили Новый год
22:50
Надо чем-то топить: цены на газ в Европе достигли максимума с октября 2023 года
22:27
В третий раз: актриса Анна Слю вновь выходит замуж
21:55
«Немедленное прекращение огня»: в Турции рассчитывают на прекращение конфликта на Украине
21:45
Почти не осталось друзей: Настасья Самбурская о «минусах» трезвой жизни
21:23
Штраф 250 долларов: в Милане запретили курить на улицах

Сейчас читают

Не пара: почему у отношений Нади и Жени из «Иронии судьбы» нет будущего
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Бонусы самым стойким: кого одарит ретроградный Юпитер в январе 2025

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год