Ответственный за теракт в Новом Орлеане примкнул к группировке ИГ* этим летом
Совершивший теракт в Новом Орлеане мужчина примкнул к ИГ* этим летом
Фото: Reuters/Eduardo Munoz
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Изначально террорист планировал совершить нападение только на членов своей семьи и друзей.
Шамсуд-Дин Джаббар, организатор и исполнитель теракта в Новом Орлеане, примкнул к «Исламскому государству»* летом 2024 года. Об этом сообщил ТАСС.
Представитель ФБР Кристофер Райа заявил, что более никто не был причастен к атаке в Новом Орлеане.
«Он примкнул к ИГ* ранее этим летом», — рассказал Кристофер.
В ходе пресс-конференции он также отметил, что изначально террорист планировал нападение на свою семью и близких друзей, однако изменил свое решение, чтобы «заголовки новостей упоминали войну между верующими и неверующими».
Преступник въехал на грузовике в толпу людей, а затем устроил перестрелку с полицией. В результате этого погибло 15 человек, а еще 25 доставлены в больницы с травмами разной степени тяжести. Теракт произошел в популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где собралось множество людей, отмечающих Новый год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что количество погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15.
* — признана в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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