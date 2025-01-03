«Собрал всех звездных соперников»: шахматист Мурзин о победе на ЧМ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 21 0

Шахматист Мурзин: всегда ставлю цель занять первое место

Фото, видео: Seshadri Sukumar/ТАСС; 5-tv.ru

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Было нервно и психологически тяжело, но 18-летний гроссмейстер стал первым.

Российский гроссмейстер Володар Мурзин, ставший победителем проходившего в Нью-Йорке чемпионата мира по быстрым шахматам, вернулся в Москву. Кадры прибытия и первые комментарии 18-летнего чемпиона мира появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Цель всегда ставлю себе — занять первое место, то есть максимум. А соперники в этом году были очень сильные. Мне кажется, я собрал в этом году весь звездный состав», — сказал Мурзин.

Комментируя свою победу, Мурзин заявил, что турнир складывался нелегко.

Отвечая на вопрос о том, сразу ли он осознал, что победил всех звездных соперников, юный гроссмейстер признался, что не успел проверить результаты после окончания партии. Он понял, что стал победителем, только когда его начали поздравлять.

«Сложно сказать, что это был сюрприз какой-то, потому что в прошлом году я достаточно успешно выступил в рапиде. <…> Конечно, были нервы, было психологически тяжело», — отметил он.

Мурзин выиграл мировое первенство по рапиду 28 декабря. В 13 партиях он набрал 10 очков. Вторым стал Александр Грищук, а третьим — Ян Непомнящий. Оба россиянина набрали по 9,5 балла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский шахматист Ян Непомнящий получил штраф за внешний вид. Ему пришлось заплатить 200 долларов.

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