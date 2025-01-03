В США всерьез задумались о запрете поставок китайских беспилотников

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 28 0

Bloomberg: в США обсуждают запрет беспилотников из Китая

В США всерьез задумались о запрете поставок китайских беспилотников

Фото: www.globallookpress.com/Mao Siqian

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Окончательное решение примет избранный президент Штатов Дональд Трамп.

В США хотят полностью ограничить ввоз беспилотников китайского производства. Новые правила рассматривают в администрации действующего президента Штатов Джо Байдена. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отметила министр торговли США Джина Раймондо, ограничения или полный запрет на поставки беспилотников из Китая могут ввести из соображений национальной безопасности.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать администрация новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа. А пока в министерстве торговли рассматривают сценарии последствий возможного запрета поставок китайских беспилотников. Многие эксперты убеждены, что это приведет к ухудшению кибербезопасности и глобальных отношений.

Стоит отметить, что торговый конфликт между государствами обостряется. Китай уже запретил поставки товаров 28 оборонным компаниям США. Как ранее писал 5-tv.ru, подобные санкции могут сказаться и на Украине, которой Запад отправляет свои БПЛА.

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