Торговая война продолжается: Китай запретил поставки деталей для военных дронов в США

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Bloomberg: КНР начала перекрывать поставки деталей военных БПЛА в США

Фото, видео: www.globallookpress.com/

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Подобные санкции могут сказаться и на Украине, которой Запад отправляет свои БПЛА.

Китай начал перекрывать поставки деталей военных беспилотников в Европу и США. Об этом пишет издание Bloomberg.

По данным агентства, производители из КНР уже начали вводить ограничения на продажи Западу компонентов для дронов. Отмечают также, что подобные санкции могут оставить Украину без западных БПЛА.

При этом авторы статьи заявляют, что уже в 2025 году правительство Китая может еще больше ужесточить экспорт деталей. Сообщается, что производителей могут обязать получать лицензии на такую торговлю, или, как минимум, уведомлять власти о своих действиях.

Судя по всему, планы Пекина — это продолжение торговой войны с США. Ранее Вашингтон запретил продавать Пекину микрочипы. В ответ КНР ограничила поставки товаров двойного назначения в Штаты.

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