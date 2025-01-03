Пятно мазута, которое обнаружили в море вблизи Севастополя, оперативно убрали
В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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Было зафиксировано незначительное загрязнение местного пляжа.
Сотрудники Спасательной службы Севастополя убрали пятно мазута, которое ранее обнаружили в море у входа в Балаклавскую бухту. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе оценки обстановки у бухты специалисты МЧС, Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля обнаружили незначительное загрязнение мазутом пляжа «Серебряный». Единичные пятна нефтепродуктов заметили на камнях и водорослях.
«Завтра пляж уберут сотрудники Севприроднадзора, пока помощь волонтеров не требуется», — подчеркнул губернатор.
Тем временем специалисты продолжают вести мониторинг ситуации после крушения танкеров «Волгонефть», в том числе обследовать береговую линию.
Также губернатор Севастополя отчитался по первому дню работы пункта очистки пернатых от мазута. Было доставлено всего три птицы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в море вблизи Севастополя обнаружили пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра.
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