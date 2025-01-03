Пятно мазута, которое обнаружили в море вблизи Севастополя, оперативно убрали

|
Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 19 0

В Севастополе убрали пятно мазута у входа в Балаклавскую бухту

Пятно мазута, которое обнаружили в море вблизи Севастополя, оперативно убрали

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Было зафиксировано незначительное загрязнение местного пляжа.

Сотрудники Спасательной службы Севастополя убрали пятно мазута, которое ранее обнаружили в море у входа в Балаклавскую бухту. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в ходе оценки обстановки у бухты специалисты МЧС, Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора, Севприроднадзора и Инспекции государственного портового контроля обнаружили незначительное загрязнение мазутом пляжа «Серебряный». Единичные пятна нефтепродуктов заметили на камнях и водорослях.

«Завтра пляж уберут сотрудники Севприроднадзора, пока помощь волонтеров не требуется», — подчеркнул губернатор.

Тем временем специалисты продолжают вести мониторинг ситуации после крушения танкеров «Волгонефть», в том числе обследовать береговую линию.

Также губернатор Севастополя отчитался по первому дню работы пункта очистки пернатых от мазута. Было доставлено всего три птицы. 

Ранее 5-tv.ru писал, что в море вблизи Севастополя обнаружили пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
101.68
1.15 106.10
0.15
Каким будет новый 2025 год для Рыб — гороскоп

Последние новости

21:36
Пятно мазута, которое обнаружили в море вблизи Севастополя, оперативно убрали
21:15
«Было очень страшно»: землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Анталье
20:52
«Собрал всех звездных соперников»: шахматист Мурзин о победе на ЧМ
20:31
В Московской области подросток взорвал петарду и лишился кисти руки
20:12
Догулялись: чиновников в Рязани могут уволить из-за корпоратива
19:47
Двое пожилых конькобежцев провалились под лед на озере Байкал

Сейчас читают

«Иллюзия похудения»: ТОП популярных диет, губительных для организма
Изменит жизнь на до и после: что принесет новый 2025 год
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год