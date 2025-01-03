Мазутное пятно впервые после крушения танкеров обнаружили вблизи Севастополя

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Кристина Дегтярева
Кристина Дегтярева 20 0

Небольшое пятно мазута дошло до Севастополя

Мазутное пятно впервые после крушения танкеров обнаружили вблизи Севастополя

Фото: © РИА Новости/Михаил Фомичев

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Спасатели оперативно занялись сбором нефтепродуктов.

В море вблизи Севастополя впервые за время после крушения танкеров «Волгонефть» обнаружили мазутное пятно. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Размер пятна небольшой — 1,5 на 1,5 метра. Его обнаружили на входе в Балаклавскую бухту.

«Также зафиксированы единичные случаи нахождения птиц в мазуте в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега», — отметил Михаил Развожаев.

По поручению губернатора в городе развернули первый пункт приема пострадавших от катастрофы пернатых. Развожаев подчеркнул, что в случае необходимости к работе будут подключены волонтеры и открыты дополнительные центры помощи птицам.

Тем временем, спасатели вместе с Севприроднадзором занялись сбором мазутного пятна. Специалисты продолжат внимательно следить за ситуацией.

Ранее 5-tv.ru писал, что на полуострове уже завершили работы по ликвидации разлива нефтепродуктов на нескольких участках в Керчи и Ленинском районе.

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